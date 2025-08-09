ما الخدمة الرائعة التي قدمها يورغن كلوب للاتحاد السعودي؟

أبدى البرازيلي فابينيو، لاعب وسط نادي الاتحاد السعودي، سعادته الكبيرة بالوجود واللعب بدوري روشن للمحترفين، متحدثاً عن كواليس انتقاله لـ"العميد"، ودور مدربه السابق الألماني يورغن كلوب في اتخاذه القرار.

وقال فابينيو الذي يتبقى له عام واحد وتمديده من بين الاحتمالات المطروحة في عقد في تصريحات لصحيفة "الغارديان": "أنا سعيد في الاتحاد، أحب اللعب هنا حقًا، الدوري البرازيلي خيارٌ أيضًا فهو يزداد قوةً يومًا بعد يوم، لكنني أرغب أيضًا في العودة إلى أوروبا، والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، فهو لا يزال أفضل دوري في العالم".

وبالحديث عن مسيرته مع ليفربول، أوضح: "نادٍ رائع يُساعدنا في كل شيء، ليس فقط على أرض الملعب، بل في حياتنا أيضًا، كل ما قدموه لي ولعائلتي كان مذهلاً لم أرَ مثله من قبل. إنه ناد له مشجعون في كل العالم يظهرون حبًا كبيرًا للنادي واللاعبين".

وعن مغادرته والانتقال إلى السعودية، علق: "لم أُرِد مغادرة ليفربول، كنت أعتقد أنه أفضل مكان في العالم للعب، وللتطور كلاعب، أردتُ أن يكون لي تاريخ هناك، لكن موسمنا الأخير لم يكن جيداً، وأخفقنا في التأهل لدوري أبطال أوروبا، ما جعلني أفقد مكاني كلاعب أساسي في بعض المباريات".

وتحدث عن عرض الاتحاد، قائلاً: "قبل بداية الموسم 2023-2024، قدّم الاتحاد عرضًا لي، وأكد لي مسؤولو ليفربول إنه عرض جيد جدًا للنادي ولي، كنتُ خائفًا في بداية الأمر وقررتُ الانتظار لأرى ما سيقوله الجهاز الفني، كنتُ أعتقد أنني لاعب مهم وأنهم سيرفضون أي عرض، لكنني أدركتُ أن النادي منفتح على بيع عقدي".

واستطرد: "اتصلت حينها بالمدرب يورغن كلوب لأعرف رأيه، ولكنها كانت محادثة مخيبة للآمال، فقد سألني عما أريده، قلتُ إنني سمعتُ العرض وأعجبني، ليرد علي، إذا كان هناك لاعبون يرغبون في الرحيل، فلن يمنعهم، ما فتح الباب أمامي للرحيل".

واختتم: "هدفي هو اللعب في كأس العالم 2026، وأعمل بالفعل على ذلك، لقد قدمت أداءً جيدًا للغاية في الموسم الماضي، هذا أسعدني كثيرًا وتمكنت من إثبات أنني لا أزال أمتلك الكثير من الجودة وأنني أستطيع مساعدة المنتخب البرازيلي".