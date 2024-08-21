أعلن نادي العين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الأرجنتيني ماتيو سنابريا قادما من لانوس بعقد يمتد إلى أربع سنوات.

ولم يكشف العين عن التفاصيل المالية لعقد المهاجم الأرجنتيني الشاب، لكنه اكتفى بالقول إن سنابريا (20 عاما) سيحمل القميص رقم 19 في الموسم الجديد.

وقال العين عبر حسابه على منصة "إكس": "العين يعلن التعاقد رسميا مع الأرجنتيني ماتيو سنابريا لمدة أربع سنوات قادما من نادي لانوس الأرجنتيني".

من جهته، أعلن النجم الواعد وداعه لنادي لانوس بكلمات نشرها الفريق مع مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وقال ماتيو سنابريا: "يظل لانوس بيتي دائمًا، وسأكون ممتنًا لكل أولئك الذين يجعلون لانوس ناديًا أكبر كل يوم، بلا شك سأراكم قريبًا، وسنرى بعضنا بعضًا مرة أخرى."

وسجل الجناح سنابريا ثلاثة أهداف خلال 22 مباراة مع لانوس في مختلف مسابقات الموسم الماضي.

ويستهل العين، الذي تعاقد أيضا مع البرتغالي فابيو كاردوسو على سبيل الإعارة من بورتو، مشواره في الدوري حين يستقبل نادي خورفكان يوم السبت المقبل.