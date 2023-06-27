لماذا يرفض نجيب ساويرس رئاسة الأهلي المصري؟

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إنه لن ينافس في انتخابات رئاسة النادي الأهلي، حيث يسعى حاليا لتقليل ساعات عمله، وهو ما يتنافى مع متطلبات رئاسة النادي الأهلي حسب وصفه.

ويعرف عن ساويرس تشجيعه للنادي الأهلي، لكن ذلك ليس كافيًا من وجهة نظره لرئاسة النادي.

وشدد ساويرس في تصريحات لقناة الحدث اليوم على أن نظام عمل الأندية المصرية حاليا غير احترافي، مطالبا بضرورة خصخصتها من خلال طرح أسهمها في البورصة وانتخاب مجلس إدارة ومحاسبته.