اتحاد محترفي التنس يعلن زيادة قياسية في قيمة الجوائز

أعلن الاتحاد الدولي لمحترفي التنس اليوم الخميس عن زيادة قياسية في قيمة الجوائز خلال موسم 2023 بمقدار 37.5 مليون دولار، ليصل إجمالي جوائز بطولات الرجال في العام المقبل إلى 217.9 مليون دولار.

وقال الاتحاد في بيان إن مبلغ الجوائز الإجمالي يشمل بطولات المحترفين وبطولات التحدي.