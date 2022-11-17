اتحاد محترفي التنس يعلن زيادة قياسية في قيمة الجوائز
أعلن الاتحاد الدولي لمحترفي التنس اليوم الخميس عن زيادة قياسية في قيمة الجوائز خلال موسم 2023 بمقدار 37.5 مليون دولار، ليصل إجمالي جوائز بطولات الرجال في العام المقبل إلى 217.9 مليون دولار.
وقال الاتحاد في بيان إن مبلغ الجوائز الإجمالي يشمل بطولات المحترفين وبطولات التحدي.
وأضاف البيان "تشمل الزيادة القياسية ارتفاعا واضحا في قيمة جوائز بطولات التحدي.. لتصل القيمة الإجمالية لها إلى 21.1 مليون دولار بدلا من 12.1 مليون دولار.. بواقع 75%".
وقال أندريا جاودينتسي رئيس الاتحاد في البيان: "لاعبونا هم رياضيون من الطراز العالمي ونحن نحرص على حصولهم على التعويض المادي المناسب لذلك".
وأضاف "هذه الزيادة القياسية لموسم 2023 هي بمثابة إقرار صريح للاتحاد وهي تثبت التزامنا برفع مستوى التنس".
وسينطلق موسم التنس في 2023 في 29 ديسمبر كانون الأول المقبل بالنسخة الجديدة للكأس المتحدة، وهي بطولة جديدة مختلطة تبلغ قيمة جوائزها 15 مليون دولار ويشارك فيها فرق من 18 دولة وتقام مبارياتها في ثلاث مدن أسترالية.