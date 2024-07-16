بسبب البلوغر إيناس البغدادي.. أزمة في معسكر منتخب العراق الأولمبي (فيديو)

دارت أزمة كبيرة في معسكر منتخب العراق الأولمبي بسبب تواجد البلوغر إيناس البغدادي، داخل المعسكر المقام في فرنسا، وقيامها بالتقاط صور مع لاعبين في المنتخب، كان أبرزهم اللاعب إبراهيم بايش.

وتم تداول فيديو للبلوغر الشهيرة إيناس البغدادي بجانب إبراهيم بايش، وهي تقوم بغناء إحدى الأغاني العراقية، ما أثار غضب الجمهور الذي اعتبر أن الأمر به استهتار من قبل اللاعبين وإدارة المنتخب الأولمبي، الذي يستعد لمنافسات أولمبياد باريس 2024.

ووفقًا لما ذكرته قناة "الرابعة" الرياضية، فإن "مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل أصدر قرارًا تأديبيًّا بحق اللاعب إبراهيم بايش، وقرر إبعاده عن صفوف المنتخب".

وأوضح تقرير القناة أن "إدارة المنتخب الأولمبي تحاول الآن تهدئة الموقف والتأني في القرار أو مراجعته من قبل المدرب".

ويواصل المنتخب الأولمبي العراقي، تدريباته في مدينة إنجلييت الفرنسية ضمن معسكره التحضيري لمنافسات كرة القدم.

وسيكتفي المنتخب الأولمبي العراقي بخوض ودية أمام منتخب مصر الأولمبي يوم 17 من شهر يوليو الجاري؛ تمهيدًا لمشاركته في الأولمبياد.

وكان المنتخب العراقي الأولمبي قد حصد بطاقة التأهل المباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بعدما حلّ في المركز الثالث ببطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، إذ يستهل العراق مشواره في أولمبياد باريس بمواجهة أوكرانيا يوم 24 يوليو الجاري، على أن يواجه الأرجنتين يوم 27 من الشهر ذاته، ومن ثم مواجهة المغرب يوم 30 منه.