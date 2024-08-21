افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، قناته الرسمية على موقع (يوتيوب)، والتي جذبت أكثر من مليون مشترك في أقل من ساعتين.

وقال رونالدو (39 عاما) عبر حساباته المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي: "انتهى الانتظار. باتت قناتي متاحة على يوتيوب! اشتركوا وانضموا إلي في هذه الرحلة الجديدة".

وفي أكثر من ساعة واحدة، جذبت قناة لاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق 1.41 مليون مشترك.

ونشر رونالدو أول فيديو له على القناة الخاصة به، رفقة شريكته جورجينا رودريغيز، وهو يختار من خلالها ألوانه وألعابه المفضلة.

كما اختار رونالدو لاعب المصارعة المفضل له، بالإضافة إلى لاعبه المفضل في ألعاب أخرى مثل كرة السلة والتنس.

ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ يبلغ عدد متابعيه عبر (إكس) 112.5 مليون متابع، إضافة إلى 170 مليون متابع عبر فيسبوك، و636 مليون متابع عبر إنستغرام.

ويستهل رونالدو مشواره في الدوري مع النصر هذا الموسم أمام الرائد غدا الخميس، بعد خسارته نهائي كأس السوبر السعودي 4-1 أمام الهلال.