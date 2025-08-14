ردود فعل غاضبة.. 3 مؤشرات للإطاحة بريبيرو من الأهلي سريعا

شهدت الفترة الأخيرة بوادر واضحة على إمكانية إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل التراجع الواضح بمستوى الفريق ونتائجه السلبية التي أثارت غضب الجماهير والمسؤولين على حد سواء.

الهجوم على ريبيرو جاء بعد خروج الأهلي من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، تلاها تعادل مخيب في أول مباراة بالدوري المصري أمام فريق مودرن سبورت بنتيجة 2-2، وهو ما لم يكن متوقعا من بطل الدوري حامل اللقب.

وفي ظل هذه المؤشرات التي تمثل ضغوطا كبيرة على ريبيرو، يبدو أن إدارة الأهلي تدرس خطوات تغييرية عاجلة لإنقاذ الموسم وإعادة الفريق لمساره الصحيح، خاصة مع تمدد فترة النتائج السلبية التي أثرت على معنويات اللاعبين والجماهير على حد سواء.

1- جلسة الخطيب المفاجئة

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على عقد جلسة مفاجئة مع لاعبي الفريق الأول بعد التعادل ضد مودرن سبورت، اجتمع خلالها أيضا مع المدير الرياضي محمد يوسف والجهاز الفني بقيادة ريبيرو.

جلسة الخطيب مع اللاعبين حملت تحذيرات واضحة، فقد شدد رئيس الأهلي على ضرورة التزام اللاعبين وتركيزهم بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي وطرح طلبات غير مناسبة، مؤكدا أن التهاون يهدد ضياع النقاط والبطولات.

هذه الجلسة تعكس قلق الإدارة من انفلات الأمور ورغبتها في إعادة ضبط الأداء وضبط الانضباط داخل الفريق.

2- هجوم شوبير

أثار الإعلامي أحمد شوبير، المقرب من إدارة الأهلي، موجة نقد لاذعة ضد ريبيرو بسبب قرار استبعاده أليو ديانغ من مباراة مودرن سبورت، فقد كشف شوبير أن المفاوضات لتجديد عقد ديانغ توقفت بسبب عدم مشاركته في التشكيلة الأساسية.

ديانغ عبر عن استيائه لعدم منحه فرص المشاركة، وهو ما أثار غضب الجهاز الفني وأدى لتحرك سلبي داخل إدارة الأهلي بسبب هذه القضية.

شوبير أكد أن قرار الاستبعاد جاء كلياً من المدرب ريبيرو دون تدخل من مجلس الإدارة، معتبرا أن ذلك يورط الجهاز الفني ويؤثر في استقرار الفريق.

3- خروج سيد عبد الحفيظ وحديثه عن موعد تدريبات الأهلي

في مؤشر آخر على الغضب الداخلي، انتقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق مواعيد تدريبات الأهلي التي يجريها ريبيرو صباحًا، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة في مصر التي تؤثر سلبا في استعدادات اللاعبين.

عبد الحفيظ مدير الكرة السابق والمقرب أيضا من الإدارة، وصف توقيت التدريبات بالصعب جدا، وشدد على ضرورة تعديل الموعد حفاظا على حالة اللاعبين البدنية والمعنوية.