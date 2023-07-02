شغف الإيرانيين بالسنوكر يزداد.. والفضل يعود للأمير حسین وفایي

انتشر في إيران خلال السنوات الأخيرة شغف كبير بالسنوكر، في اتجاه يُرجعه محبو هذه اللعبة إلى حسین وفایي الذي يعتبر أول نجم محلي يحظى بشهرة عالمية ويُعرَف بلقب "الأمير الفارسي".

وازداد عدد محبي الرياضة التي تُمارَس على طاولة البلياردو في إيران التي استضافت الأسبوع الفائت بطولة إقليمية آسيوية في هذه اللعبة.

وقال الحكم محمد أفغيل مرشيدي (34 عاماً) من اتحاد البولينغ والبلياردو وألعاب الكرة الإيراني: "لم يكن لإيران في السابق مكانة كبيرة في البطولات الآسيوية والعالمية في البلياردو والسنوكر".