خطوة جديدة تقرب نجم الأهلي السعودي من الرحيل

اقترب الأهلي السعودي من الاستغناء عن خدمات أحد أبرز نجومه في الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات الموسم المقبل بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله الذي يتولى قيادة الفريق في فترة الإعداد حاليًا.

وبدأ مسؤولو الأهلي تنفيذ توصية المدرب الألماني بالاستغناء عن خدمات لاعبه الفرنسي آلان سانت ماكسيمان جناح الفريق.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن ماكسيمان اقترب من الانتقال إلى صفوف فنربخشة التركي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وأشارت الصحيفة إلى اقتراب رحيل الجناح الفرنسي إلى الفريق التركي خلال اليومين المقبلين بعد موافقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ولجنة الاستقطاب على الخطوة.

وأوصى يايسله برحيل ماكسيمان عن صفوف الفريق لعدم قناعته بالمردود الذي يقدمه في موسمه الأول مع الفريق.

وتعاقد الأهلي السعودي مع اللاعب الفرنسي مطلع الموسم الماضي قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي لمدة 3 مواسم قادمة.

ولكن المردود الذي قدمه ماكسيمان مع الأهلي لم يمنحه ثقة جماهير فريقه ومدربه يايسله بعدما سجل 4 أهداف خلال 31 مباراة خلال منافسات الموسم الماضي.

يشار إلى أن فنربخشة يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تولى قيادة الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الماضي.

واللافت أن يايسله أوصى برحيل لاعبين آخرين على رأسهم الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو بجانب المدافع التركي ميريح ديميرال.