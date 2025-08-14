حفيظ الدراجي يكشف عن مفاجأة سارة قبل مباراة ليفربول وبورنموث

كشف المعلق الجزائري بقنوات بيين سبورتس القطرية (BEIN SPORTS) حفيظ الدراجي عن مفاجأة سارة لمحبيه بالإعلان عن بقائه رسميا ضمن طاقم المعلقين على مباريات الموسم الكروي الجديد 2025 ـ 2026.

وشمل الإعفاء أو إنهاء المهام الكثير من المعلقين الرياضيين على قنوات بيين سبورتس التي تملك حقوق نقل العديد من الدوريات الكروية في أوروبا فضلا عن المسابقات القارية للأندية والمنتخبات على غرار دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وغيرها.

وخلال الأشهر الماضية، أعلن عدد كبير من المعلقين ومقدمي الأستوديوهات التحليلية المباشرة والمحللين الفنيين والصحفيين مغادرتهم للقناة فيما شكل الأمر حدثا هاما استأثر بمتابعة من الجماهير.

أخبار ذات علاقة أول تعليق من حفيظ دراجي حول مغادرة بي إن سبورتس

وبعد أن راجت أخبار حول نهاية تجربته الطويلة في قنوات "بيين سبورتس"، أكد حفيظ الدراجي المعلق الجزائري الشهير أنه سيكون بالتأكيد على موعد مع متابعيه من خلال مباراة الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي بين ليفربول وبورنموث.

أخبار ذات علاقة بعضهم أعلن رسميا.. من المذيعون والمحللون الراحلون عن بي إن سبورتس؟

وقال الدراجي عبر حسابه على منصات التواصل: "انتهت عطلة الصيف الطويلة والجميلة في الجزائر، وبدأ موسم جديد مع الأحبة عبر شاشتكم البنفسجية beIN SPORTS".

وتابع:"موعدنا يتجدد هذا الجمعة في العاشرة مساء بتوقيت الدوحة مع افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي حامل اللقب ليفربول مع بورنموث، مستمرون معكم ما دام في القلب نبض، وفي الروح شغف، وفي قلوبنا قناعة بأن المتعة الحقيقية هي في مرافقتكم وإمتاعكم".

أخبار ذات علاقة أريد مستوى ميسي ورونالدو.. سلوت يفاجئ نجم ليفربول

ووضع الدراجي حدا لتساؤلات المتابعين مؤكدا بقاءه لموسم جديد على الأقل مع القناة القطرية.

ويعد المعلق الجزائري إلى جانب التونسي عصام الشوالي والمصري علي محمد علي من أقدم المعلقين الرياضيين في بيين سبورتس.