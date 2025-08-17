هاري كين يركل "لعنة السنوات العجاف" إلى الأبد

كتب: نور الدين ميفراني

توج بايرن ميونخ حامل لقب البونديسليغا، بلقب السوبر الألماني، بعد الفوز على شتوتغارت حامل لقب كأس ألمانيا 2-1، ليتوج المهاجم الإنجليزي هاري كين بثاني ألقابه رفقة الفريق البافاري.

وبعد الفوز بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي فك المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 32 سنة لعنة السنوات العجاف التي عاشها في إنجلترا وموسمه الأول في بايرن ميونخ.

ولعب هاري كين 12 موسما رفقة توتنهام في إنجلترا دون الحصول على أي لقب واكتفى بوصافة الدوري الإنجليزي في 2017، وخسر نهائي كأس رابطة الأندية مرتين 2015 و2021، كما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 أمام ليفربول.

وطاردت لعنة الألقاب المهاجم الهداف أيضا خلال موسمه الأول رفقة بايرن ميونخ، إذ فشل الفريق في التتويج بالألقاب وأنهى باير ليفركوزن سيطرته على الدوري الألماني؛ ما جعل البعض يسخر من هاري كين بكونه جلب نحسه للفريق البافاري، رغم كونه أنهى الموسم هدافا للدوري الألماني وفائز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

وفك هاري كين النحس في نهاية موسم 2024-2025 بالفوز بالدوري الألماني وساهم بشكل كبير حيث توج هدافا للدوري الألماني برصيد 26 هدفا وكان دوره حاسما في عدة مباريات.

وبدأ المهاجم الإنجليزي موسمه الثالث في ألمانيا باللقب الثاني بعد الفوز بكأس السوبر الألماني وساهم بتسجيل الهدف الأول وبدأ فعلا في ركل لعنة السنوات العجاف.

وبعد ثنائية محلية مستحقة، أكدت أن اللعنة أصبحت من الماضي، يتجه طموح هاري كين الآن نحو حلمه الأكبر: دوري أبطال أوروبا.

ويعد بايرن ميونخ من كبار أوروبا وتوج باللقب الأوروبي 6 مرات آخرها في سنة 2020 ويسعى نحو اللقب السابع ويحلم أن يساعد هاري كين فريقه لتحقيق الحلم المشترك وتجاوز نكسة 2019 وخسارة النهائي رفقة توتنهام أمام ليفربول.