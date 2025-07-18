حلم ليفربول.. الهلال "يزلزل" الميركاتو السعودي بأفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي

يُخطط نادي الهلال لاقتناص ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد وأحد أبرز مهاجمي الدوري الإنجليزي، في خطوة قد تُحدث زلزالًا في سوق الانتقالات السعودي.

يأتي هذا التحرك بعد أن أظهر نادي نيوكاسل تمسكًا شديدًا بلاعبه أمام عروض ليفربول الأخيرة، لكن الهلال يُجهز عرضًا استثنائيًا قد يُغير المعادلة.

ويسعى نادي الهلال، تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي، إلى تعزيز خط هجومه بضم النجم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، في صفقة قد تهز سوق الانتقالات الصيفية.

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سوق الانتقالات السعودي يشهد تصعيدًا غير مسبوق

بعد الصفقة شبه المكتملة لضم دافيد هانكو إلى النصر، يبدو أن الهلال يُريد أن يُطلق صفقته المدوية الخاصة، عبر عرض مالي خيالي يُجبر نيوكاسل يونايتد على الموافقة، خاصةً بعد رفض النادي الإنجليزي التنازل عن نجمه حتى أمام إغراءات ليفربول المالية.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إنه على الرغم من إصرار نيوكاسل في الأيام الماضية على عدم التفريط في مهاجمه الدولي، فإن الهلال يدرس تقديم عرضٍ يصعب تجاهله.

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وتُشير التكهنات إلى أن الملف سيشهد تطورات حاسمة قريبًا، في ظل المنافسة الشرسة بين الأندية السعودية لضم نجوم العالم، ما قد يدفع الهلال لتسريع خطواته لإنجاز الصفقة قبل منافسيه.