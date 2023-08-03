بعد البداية المتعثرة والتنمر.. إشادة واسعة بإنجاز لبؤات الأطلس

شكل الفوز التاريخي لسيدات المغرب، يوم الخميس، في مونديال كرة القدم المقام بأستراليا، ردًا على الأصوات التي سخرت من النتيجة "المخيبة" أمام منتخب ألمانيا، بحسب كثيرين.

وحين انهزم منتخب المغرب للسيدات بستة دون مقابل، راج هاشتاغ مثير للجدل على منصات التواصل، وهو "كوزينتك"، أي "مطبخك" بالدارجة المغربية، في زعم بأن المرأة لا تتقن لعب الرياضة ومن الحري بها أن تنصرف لإعداد المطبخ.

وأثير النقاش وقتئذ حول ما إذا كانت الانتقادات قد ركزت على النتيجة السلبية، على اعتبار أن أي فريق قد يكسب كما قد يخسر، أم إن اللبؤات جرى انتقادهن بسبب كونهن نساء.

لكن وبعد عبور نساء منتخب المغرب إلى دور ثمن النهائي، إثر الفوز على كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا، لم يتوان كثيرون عن الإقرار بخطئهم وإطلاقهم حكما مسبقا.

وسادت على المنصات موجة تسخر ممن تسرعوا في الحكم، ثم فوجئوا بلبؤات الأطلس وهن ينضهن كـ"العنقاء" من الخسارة، حتى يسطرن إنجازا كرويا غير مسبوق.

في المقابل، قال آخرون إن الحملة كانت بهدف السخرية والفكاهة فقط، ولم تكن هجوما مباشرا على اللاعبات، ودعوا إلى تقبل النقد بصدر رحب.