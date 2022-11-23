الأمير محمد بن سلمان يوجه بنقل ياسر الشهراني للعلاج في ألمانيا بطائرة خاصة
أمر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بنقل اللاعب ياسر الشهراني بشكل عاجل على متن طائرة خاصة للعلاج في ألمانيا، بعد إصابته بكسر في الفك وعظام الوجه الأيسر، خلال مباراة السعودية والأرجنتين.
كان الشهراني قد تعرض لإصابة قوية للغاية خلال المباراة اليوم الثلاثاء، إثر اصطدامه بشكل مباشر في الحارس محمد العويس.
وأفادت تقارير صحفية سعودية أنه بعد الإصابة القوية التي تعرض لها الشهراني وجه الأمير محمد بن سلمان بعلاج اللاعب في ألمانيا.
يذكر أنه بعد إجراء الأشعة تبينت إصابة ياسر الشهراني بكسر في الفك وعظام الوجه الأيسر، وأنه يحتاج إلى تدخل جراحي سريع بسبب النزيف الداخلي.
وأجرى الجهاز الفني تبديلاً بنزول اللاعب محمد البريك بدلاً من الشهراني، ونجح المنتخب السعودي في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.
ونجح المنتخب السعودي في قلب تأخره بهدف أمام الأرجنتين إلى الفوز بهدفين، حيث تقدم "التانغو" بهدف حمل توقيع نجمه ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز صالح الشهري هدف التعادل لـ"الأخضر" في الدقيقة 48، وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لمنتخب السعودية من تسديدة رائعة في الدقيقة 53.