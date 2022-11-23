الأمير محمد بن سلمان يوجه بنقل ياسر الشهراني للعلاج في ألمانيا بطائرة خاصة

أمر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بنقل اللاعب ياسر الشهراني بشكل عاجل على متن طائرة خاصة للعلاج في ألمانيا، بعد إصابته بكسر في الفك وعظام الوجه الأيسر، خلال مباراة السعودية والأرجنتين.

كان الشهراني قد تعرض لإصابة قوية للغاية خلال المباراة اليوم الثلاثاء، إثر اصطدامه بشكل مباشر في الحارس محمد العويس.

وأفادت تقارير صحفية سعودية أنه بعد الإصابة القوية التي تعرض لها الشهراني وجه الأمير محمد بن سلمان بعلاج اللاعب في ألمانيا.