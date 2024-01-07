هل تعثرت صفقة انتقال وسام أبو علي إلى الأهلي المصري؟
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، وأحد المقربين من مجلس إدارة الأهلي المصري، عن وجود بعض العثرات في إتمام صفقة الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي، لاعب سيريس السويدي، للفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري.
وكانت تقارير كشفت أخيرا، أن اللاعب سيسافر إلى القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية يوم الأحد أو الإثنين لإتمام انتقاله للأهلي.
وقال شوبير في برنامجه الإذاعي، اليوم الأحد: "القصة لم تنته بعد حتى هذه اللحظات، واللاعب بالفعل سينضم للأهلي ولكن كان هناك تنافس من أوتراخت الهولندي لضم اللاعب، والصفقة ما زالت في لمساتها الأخيرة، والتعاقد سيكون أعلى من 2 مليون يورو".
وأضاف: "الخلاف بين إدارتي الأهلي ونادي اللاعب الدنماركي هو في بنود الحوافز في العقد، وهي الخاصة بدفع أموال لناديه السويدي حال الفوز ببطولات أو تسجيل أكثر من 10 أهداف وهي أموال بالتأكيد ضخمة، والأهلي وقع في أزمات سابقة بسبب هذه البنود".
وتابع: "أما عمر كمال عبد الواحد فصفقته في لمساتها الأخيرة، وصلاح محسن نجم الأهلي سينتقل إلى مودرن فيوتشر والصفقة ليس بها أعباء مالية على الأهلي، والموضوع مسألة أيام لإعلان الأهلي رسميا عن صفقتي وسام أبو علي وعمر كمال".
ويأتي تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي في فترة الانتقالات الشتوية لدعم خط الهجوم، وذلك بعد عدم ظهور الفرنسي أنتوني موديست بالمستوى المنتظر.
ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.
ولعب أبو علي في صفوف ألبورغ فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.
وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.