هل تعثرت صفقة انتقال وسام أبو علي إلى الأهلي المصري؟

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، وأحد المقربين من مجلس إدارة الأهلي المصري، عن وجود بعض العثرات في إتمام صفقة الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي، لاعب سيريس السويدي، للفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكانت تقارير كشفت أخيرا، أن اللاعب سيسافر إلى القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية يوم الأحد أو الإثنين لإتمام انتقاله للأهلي.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي، اليوم الأحد: "القصة لم تنته بعد حتى هذه اللحظات، واللاعب بالفعل سينضم للأهلي ولكن كان هناك تنافس من أوتراخت الهولندي لضم اللاعب، والصفقة ما زالت في لمساتها الأخيرة، والتعاقد سيكون أعلى من 2 مليون يورو".