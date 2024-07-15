نحس هاري كين وجنون شباب إسبانيا.. 5 نقاط مهمة من نهائي يورو 2024

حقق المنتخب الإسباني الفوز بكأس الأمم الأوروبية على حساب نظيره الإنجليزي بعد الفوز بالوقت الأصلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

كان المنتخب الإسباني هو الأفضل في تلك المباراة، وربما في البطولة برمتها، لكن هذا لا يعني أن إنجلترا لم تقدم مستويات طيبة.

فيما يلي نستعرض بعض النقاط المهمة من المباراة النهائية، ساهمت في تشكيل النتيجة الأخيرة للمواجهة.

تبديلات ساوثغيت الرائعة

تلقى غاريث ساوثغيت الكثير من الانتقادات خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية الجارية وبسبب قرارات فنية مختلفة.

لكن لا جدال أن ذلك الرجل هو المدرب صاحب التبديلات الأفضل في بطولة كأس الأمم الأوروبية على الإطلاق.

صحيح أن كثرة الأسماء الكبيرة والنجوم في صفوف إنجلترا يساعده على ذلك، لكن في الحقيقة فاختياراته في الكثير من الأوقات تكون مميزة.

كول بالمر المميز بالتسديدات البعيدة كان خيارًا جيدًا كبديل أمس وسجل هدف التعديل، وسابقًا كانت كلمة السر لدى واتكينز ضد هولندا، وإيفان توني ضد سلوفينيا.

دي لا فوينتي يتعلم من أخطائه

يبدو أن المدرب الإسباني الذي حقق إنجازًا كبيرًا قد يتعلم من أخطاء وقع فيها خلال المباريات الماضية.

الخطأ الأكبر الذي كان من الممكن أن يفسد تلك الليلة هو إخراج لامين يامال الذي كاد أن يهدي المباراة للمنتخب الإنجليزي على الرغم من أن لاعب برشلونة أهدر هدفين، لكن وجود لامين يامال في أرض الملعب كان كفيلا بإبقاء نجوم إنجلترا خائفين.

الأهم أن المدير الفني لم يخرج الطرف الآخر نيكو ويليامز، الذي عندما أخرجه هو الآخر ضد ألمانيا رأينا الضغط الألماني الكبير على دفاعاته وتحقيقهم التعادل في آخر الأوقات.

إسبانيا في مكان مختلف

بمشاهدة المباراة النهائية اعترف الجميع من عشاق إنجلترا أو أي منتخبات أخرى بتفوق المنتخب الإسباني واستحقاقه الكامل للفوز بالبطولة.

المنتخب الإسباني صاحب أقوى هجوم وأقوى دفاع وهو الأكثر متعة في مبارياته، ولم يخسر أي مباراة، والأقوى على المستويات كافة.

لذلك كان من المنطقي أن يحقق الفوز باللقب، بالأخص بعدما تفوق على الكبار جميعهم في تلك البطولة، بداية من ألمانيا في دور ربع النهائي مرورًا بفرنسا وإنجلترا.

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شباب إسبانيا إلى مستقبل مجنون

فازت إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية وهي لديها الكثير من الأسماء الشابة التي تضيء الطريق نحو مستقبل مبهر.

لكن على الرغم من ذلك هناك أسماء أخرى غابت للإصابة مثل بيدري غونزاليس، ونيكو ويليامز؛ إذ يمكنهما أن يكونا من أبرز عناصر المستقبل للاروخا.

الجيل الحالي للمنتخب الإسباني يبشر بالكثير من الإنجازات في المستقبل، حتى لو لم يحققوا ألقابًا أخرى، لكنهم سيكونون الخصم الأصعب لأي فريق في البطولات القارية والدولية المقبلة.

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هاري كين إلى الاعتزال

لا عيب ولا ضرر في الاعتراف بالمشاكل، فمن هنا يبدأ البحث عن الحلول وتأتي الإنجازات في نهاية المطاف.

كان هاري كين مشكلة كبيرة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي في تلك البطولة، وفي هذا النهائي بالتحديد بأداء سيئ ومحدود، وكان من المنطقي أن يخرج بحلول الدقيقة الـ 60.

ربما على كين أن يغادر اللعب مع المنتخب الوطني، ويفسح المجال لغيره من النجوم، في ظل وجود وفرة منهم لدى إنجلترا.