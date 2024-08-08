يواجه المنتخب المصري الأولمبي، نظيره المغربي، مساء اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أولمبياد "باريس 2024".

واستهل المنتخب المصري مشواره بالتعادل أمام الدومينيكان والفوز على أوزبكستان وإسبانيا، ليتصدر المجموعة الثالثة.

وفاز الفراعنة في ربع النهائي على باراغواي، ولكن خسر أمام فرنسا في نصف النهائي بنتيجة 3-1 بعد الأشواط الإضافية.

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أما المنتخب المغربي، حصد بطاقة التأهل كوصيف في مجموعته، وتأهل إلى نصف النهائي على حساب أمريكا، ولكن خسر أمام إسبانيا بنتيجة 2-1.

وقبل اللقاء، أشاد روجير ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي بالمغرب، وأكد أنه منتخب رائع، مشيرًا إلى أن فريقه سيقاتل للفوز بالميدالية البرونزية. وفي الجهة المقابلة، وصف السكتيوي المواجهة بالهامة، مؤكدًا أن فريقه لا يملك خيارًا آخر سوى الفوز وإهداء الميدالية الأولمبية للجماهير المغربية.

وتنطلق المباراة بين مصر والمغرب، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وستذاع عبر عدة قنوات أبرزها beIN Sports HD 1، وأيضا bein sports xtra 2 المفتوحة، بتعليق حسن العيدروس، وقناة "الرياضية" المغربية بتعليق هشام فرج، وقناة Alkass One HD بتعليق خالد الحدي.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: كريم الدبيس- حسام عبد المجيد -محمد طارق أو محمد مغربي - محمد شحاتة

الوسط: محمد النني - أحمد نبيل كوكا -محمود صابر

الهجوم: أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - أسامة فيصل

تشكيل منتخب المغرب المتوقع:

حراسة المرمى: منير محمدي.

الدفاع: أشرف حكيمي، زكرياء الواحيدي، المهدي بوكامير، أسامة العزوزي.

الوسط: أسامة تيرغالين، أمير ريتشاردسون، بلال الخنوس.

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، إلياس أخوماش، سفيان رحيمي.