ريال مدريد يعلن رسميا رحيل لوكاس فاسكيز

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا، اليوم الأربعاء، رحيل لاعبه لوكاس فاسكيز عن الفريق الملكي، بعد رحلة مليئة بالإنجازات.

وانتهى تعاقد فاسكيز مع "الميرنغي" عقب المشاركة في كأس العالم للأندية، وأصبح من حقه التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وسيقيم ريال مدريد حفلًا وداعيًا للاعب في مدينته الرياضية، غدًا الخميس.

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وقال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عبر موقع النادي: "فاسكيز يُمثّل قيم ريال مدريد، والتي جعلته أحد أكثر اللاعبين المحبوبين من قبل اللاعبين والجماهير".

وأضاف: "فاسكيز يرمز إلى العمل الجاد والمثابرة وروح الانتصار، وهي عناصر أساسية للنجاح بقميص هذا النادي. إنه لاعب يحظى بتقدير جميع مشجعي ريال مدريد، والذي سيظل دائمًا منزله".

رسالة فاسكيز

من جانبه، قال لوكاس فاسكيز عبر حسابه على منصة "إنستغرام":

"أعزائي المدريديستا، لقد مرّ ما يقارب عقدين من الزمن منذ أن وصلت إلى فالديبيباس وأنا في السادسة عشرة من عمري، مفعمًا بالأحلام والحماس لارتداء هذا القميص، وكانت كل خطوة في مسيرتي بمثابة هدية. ومع مرور الوقت، أصبحت مدريد موطني".

وأضاف:

"لقد عشنا ليالي لا تُنسى معًا، واحتفلنا بـ 23 لقبًا، وصنعنا ذكريات ستبقى معي إلى الأبد. أشكر الرئيس، ومجلس الإدارة، والجهاز الفني، والمدربين، وزملائي في الفريق، وقبل كل شيء الجماهير؛ لقد دفعتموني دائمًا لتقديم المزيد".

وتابع:

"اليوم، بعد أكثر من 400 مباراة، حان وقت وداع نادي حياتي، لكنني أغادر وأنا مدرك أنني بذلت قصارى جهدي. لطالما كنت مدركًا للمسؤولية والشرف اللذين يرافقان ارتداء هذا القميص".

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واختتم:"قد أغادر ريال مدريد، لكن ريال مدريد لن يتركني أبدًا. أينما ذهبت، سأقول بفخر إنني تشرفت باللعب لأعظم نادٍ في العالم. شكرًا لكونكم جزءًا من أجمل رحلة في حياتي. هلا مدريد ولا شيء آخر".

وانضم فاسكيز إلى أكاديمية ريال مدريد في عام 2007، ومنذ ذلك الوقت وهو يلعب بقميص النادي، باستثناء فترة إعارة لموسم واحد مع إسبانيول.

وخلال مسيرته مع الفريق الملكي، توّج فاسكيز بـ 23 لقبًا، بواقع: 5 دوري أبطال أوروبا، 4 دوري إسباني، 4 كأس سوبر أوروبي، 1 كأس إنتركونتيننتال، 3 كأس العالم للأندية، 1 كأس ملك إسبانيا، 4 كأس سوبر إسباني.