نجاح الجراحة التي خضع لها ياسر الشهراني بعد إصابته أمام الأرجنتين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نجاح العملية التي خضع لها المدافع ياسر الشهراني، والذي أجرى جراحة في غدة البنكرياس، اليوم الأربعاء، بعد إصابته خلال الفوز 2-1 على الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وسقط "الشهراني" أرضًا بعد تدخل مع الحارس محمد العويس وغادر الملعب على محفة طبية في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وقال الاتحاد السعودي: "ياسر الشهراني خضع لجراحة في غدة البنكرياس في مستشفى الحرس الوطني في الرياض، ولله الحمد تكللت بالنجاح".

ولم يكشف الاتحاد السعودي في بيانه، عن فترة التعافي اللازمة للاعب قبل العودة للملاعب.