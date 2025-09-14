تصفية حسابات.. الصرامي يشن هجوما على سامي الجابر (فيديو)

وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي انتقادا لاذعا إلى سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي الأسبق؛ بسبب هجومه على الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الفريق، إثر التعادل مع القادسية "2-2"، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس السبت، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

أخبار ذات علاقة الطموح أكبر منه.. سامي الجابر يهاجم نجم الهلال وإنزاغي (فيديو)

وكان أسطورة كرة القدم السعودية، سامي الجابر، قد وجه انتقادات حادة للإيطالي إنزاغي، مدرب نادي الهلال، على خلفية تعادل "الزعيم" أمام فريق القادسية.

وأكد الجابر أن انتقال الهلال من منهج المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إلى إنزاغي، يمثل قفزة بين مدرستين تدريبيتين مختلفتين تمامًا، متسائلًا: "هل هذا هو الوقت المناسب لقدوم إنزاغي؟ المدرب بحاجة إلى أدوات تناسب أسلوب لعبه، وهذا غير متوفر حاليًا".

وأضاف: "الهلال في المباراة الثانية كاد أن يسجل، لكنه يفتقر إلى الجودة اللازمة لإنهاء الهجمات، على عكس القادسية الذي يمتلك مدربًا ممتازًا، وأسلوبًا واضحًا، ولاعبين محليين وأجانب بمستوى متميز".

أخبار ذات علاقة أزمة جديدة قادمة.. هل يسير ماركوس ليوناردو وكايو سيزار على خطى لودي مع الهلال؟

وتطرق الجابر إلى عدم وضوح الهوية التكتيكية للفريق تحت قيادة إنزاغي، قائلًا: "طريقة لعبه غير مفهومة حتى الآن، هل يريد اللعب بـ 4-4-2 أم 3-4-3؟ وهو نظام لا يناسب الهلال. اليوم شاهدنا كيف تفوق مدرب القادسية بشكل واضح، خاصة في التحكم في وسط الملعب".

رد مثير من الصرامي

وقال سعود الصرامي في تصريحات تلفزيونية: "تفاجأت بما قاله سامي الجابر أمس، وهو صاحب تجربة ميدانية عريضة ولعب 4 كأس العالم ومشاركات رائعة مع الهلال، وأصبحت مدربا ورئيس ناد وإداريا".

وأضاف: "لا أفهم سر الهجوم على سيموني إنزاغي، رغم أنه في مونديال الأندية كان نجم النجوم، ومباراة الأمس أراها أفضل للهلال من مواجهة سالزبورغ مثلا، الهلال كان متميزا وطالما الفريق يصل للمرمى فأنا كمدرب أديت ما عليّ".

وواصل: "سؤالي للمدرب والصديق هل انتقادك لسيموني هي تصفية حسابات؟".

وتابع: "نعرف إن هناك خلافات بين الأمير نواف بن سعد والجابر، لكن هل هذا يجعلك تستغل منبرك الإعلامي وتهاجم المدرب، وجعل إنزاغي جسرا للنقد؟".