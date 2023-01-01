شيمون مارتشينياك حكم نهائي مونديال 2022 يدير مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

ويتطلع الأهلي لاستعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد غياب عامين، ويتعين عليه تجاوز بيراميدز عندما يلتقيان غدًا الإثنين، في افتتاح مباريات الجولة 11 للمسابقة من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة.

وصبت جماهير الأهلي غضبها على اللاعبين والمدرب والإدارة بعد التعادل الثالث في عشر مباريات للفريق في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا؛ ما فتح الطريق أمام الزمالك حامل اللقب لاعتلاء الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي.

ورغم عدم خسارة الأهلي أي مباراة تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لكنه فقد ست نقاط ثمينة بتعادله في ثلاث مباريات.

ويملك الأهلي 24 نقطة من عشر مباريات ويتقاسم الصدارة مع الزمالك، بينما يأمل بيراميدز صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب.

وستقام المباراة على إستاد القاهرة بدلًا من إستاد السلام تحقيقًا لرغبة جماهير الأهلي.