شيمون مارتشينياك حكم نهائي مونديال 2022 يدير مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري
قررت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري، إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، إلى البولندي شيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين الأرجنتين وفرنسا.
وأعلنت لجنة الحكام، أسماء حكام مباريات الغد في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري، وعلى رأسها مباراة الأهلي وبيراميدز التي ستقام مساء غد الإثنين في إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.
وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز للحكم البولندي شيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم، بين الأرجنتين وفرنسا يوم 18 ديسمبر الماضي.
ويدير اللقاء الحكم الدولي شيمون مارتشينياك، حكمًا للساحة، ويُعاونه رادوسلاف سبيكا، وأدم ميشال كويسيك، ومحمد معروف حكمًا رابعًا، وتوماس موسيال، وتوماس ماكنياك حاكمًا للفار.
ويتطلع الأهلي لاستعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد غياب عامين، ويتعين عليه تجاوز بيراميدز عندما يلتقيان غدًا الإثنين، في افتتاح مباريات الجولة 11 للمسابقة من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة.
وصبت جماهير الأهلي غضبها على اللاعبين والمدرب والإدارة بعد التعادل الثالث في عشر مباريات للفريق في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا؛ ما فتح الطريق أمام الزمالك حامل اللقب لاعتلاء الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي.
ورغم عدم خسارة الأهلي أي مباراة تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لكنه فقد ست نقاط ثمينة بتعادله في ثلاث مباريات.
ويملك الأهلي 24 نقطة من عشر مباريات ويتقاسم الصدارة مع الزمالك، بينما يأمل بيراميدز صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب.
وستقام المباراة على إستاد القاهرة بدلًا من إستاد السلام تحقيقًا لرغبة جماهير الأهلي.