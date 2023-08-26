نابولي يقتحم سباق التعاقد مع سفيان أمرابط

أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن نابولي، بطل الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، يحاول التعاقد مع لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط من فيورنتينا في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي الحالي.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية، يوم 31 أغسطس، ولذلك تسارع بعض الفرق لإتمام الصفقات بسرعة قبل نهاية السوق.

وقالت "ديلي ميل" إن نابولي يريد تعزيز خط الوسط قبل إغلاق بات سوق الانتقالات، ويفكر في منافسة مانشستر يونايتد على الدولي المغربي.