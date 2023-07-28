وفاة المصارعة التونسية الشابة هديل كحولي غرقا

أعلن الاتحاد التونسي للمصارعة وفاة هديل كحولي بطلة منتخب تونس للناشئات ومصارعة نادي مستقبل الرقاب في محافظة سيدي بوزيد وسط تونس غرقًا عن 16 عامًا.

وعُثر على جثة هديل كحولي بعد عملية تمشيط لسواحل طبرقة شمال غرب البلاد، منذ الأمس.

وتوجت البطلة الفقيدة هديل كحولي بالميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية الأخيرة.

ونعى الاتحاد التونسي للمصارعة الشابة الصغيرة في بيان، وكتب عبر موقع "فيسبوك" "لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. بكل معاني الأسى والحسرة بلغنا اليوم نبأ وفاة بطلة المنتخب الوطني للناشئات ومصارعة نادي مستقبل الرقاب ابنة تونس البارة هديل كحولي".