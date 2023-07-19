تقرير: أتلتيكو مدريد يوافق على رحيل جواو فيليكس إلى برشلونة
كشفت تقارير صحفية عن موقف مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد من التصريحات التي أطلقها لاعبهم جواو فيليكس، بشأن رغبته في ارتداء قميص برشلونة.
وقضى فيليكس النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا من أتلتيكو مدريد إلى تشيلسي، ولم يُفعّل البلوز بند الشراء.
وخرج فيليكس في تصريحات للحديث عن مستقبله مع الصحفي فابريزيو رومانو، قائلا: "أود اللعب لبرشلونة، دائما ما كان خياري الأول أن أنضم لهم، كان حلمي منذ أن كنت طفلا، إذا تحقق سيكون حلما تحول إلى حقيقة بالنسبة لي".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإن أتلتيكو مدريد منح اللاعب الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع البلوغرانا.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي وافق على رحيل فيليكس على سبيل الإعارة، وهو ما أبلغه للاعب، حيث سيتم وضع بند خيار الشراء بنهاية الموسم الحالي.
وأوضحت الصحيفة أن "برشلونة قاموا بحساباتهم وتأكدوا أن العملية ممكنة اقتصادياً من أجل استعارة اللاعب، بعد الأرباح التي حققوها في الموسم الماضي".
وينتهي تعاقد فيليكس مع أتلتيكو مدريد في 2027، وقد خاض 131 مباراة بقميص أتلتيكو سجل خلالها 34 هدفا وصنع 18.
وشارك فيليكس مع تشيلسي خلال فترة الإعارة في 20 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف.
وأعلن برشلونة الصيف الجاري ضم الألماني ألكاي غوندوغان وإينغو مارتينيز وأوريول روميو.