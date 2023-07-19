تقرير: أتلتيكو مدريد يوافق على رحيل جواو فيليكس إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن موقف مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد من التصريحات التي أطلقها لاعبهم جواو فيليكس، بشأن رغبته في ارتداء قميص برشلونة.

وقضى فيليكس النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا من أتلتيكو مدريد إلى تشيلسي، ولم يُفعّل البلوز بند الشراء.

وخرج فيليكس في تصريحات للحديث عن مستقبله مع الصحفي فابريزيو رومانو، قائلا: "أود اللعب لبرشلونة، دائما ما كان خياري الأول أن أنضم لهم، كان حلمي منذ أن كنت طفلا، إذا تحقق سيكون حلما تحول إلى حقيقة بالنسبة لي".