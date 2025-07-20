الهلال ينسحب من السوبر.. وبيان حاسم من الاتحاد السعودي (صورة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي انسحاب نادي الهلال من بطولة كأس السوبر المحلي.

وأصدر الاتحاد السعودي بياناً أعلن خلاله تلقيه خطابًا رسميًا من شركة نادي الهلال، يتضمن تأكيد اعتذار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي (2025-2026) المقرر إقامتها في الأيام من 19 إلى 23 أغسطس 2025 في هونغ كونغ.

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وأضاف البيان: "بناءً عليه، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، من خلال اللجان المختصة".

وتابعت: "كما سيتم العمل بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي بعد استكمال الإجراءات النظامية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم".

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وأكد الاتحاد السعودي حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحرصه على حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، استنادًا إلى نظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية.

وكان مقرراً أن يلعب الهلال ضد القادسية يوم 20 أغسطس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، فيما يلعب الاتحاد ضد النصر في اليوم السابق.

ويلتقي الفائزان من نصف النهائي في المباراة النهائية يوم 23 من الشهر المقبل.

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وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي استقرت على إرسال خطاب للأهلي لدعوته للمشاركة في البطولة بوصفه صاحب المركز الخامس ببطولة الدوري في الموسم الماضي.

وكان الهلال قد فسر انسحابه من البطولة بسبب خوضه منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة وضيق الوقت المحدد لإعداد فريقه للموسم المقبل.