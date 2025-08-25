أليكس باديلا تنتفض: لم أخن لامين يامال.. لست "خائنة" (فيديو)

أكدت أليكس باديلا، الصديقة السابقة لنجم برشلونة لامين يامال، أنها لم تخنه في أي وقت خلال علاقتهما، نافية بشكل قاطع ما تردد حولها في الأشهر الماضية.

وشهدت علاقة الطرفين جدلًا واسعًا منذ العام الماضي، حيث ارتبطا بعد تتويج منتخب إسبانيا ببطولة أوروبا، ثم انفصلا أكثر من مرة قبل أن يعودا للظهور سويًا على السجادة الحمراء في حفل جوائز "غلوب سوكر" ديسمبر 2024.

لكن العلاقة لم تستمر طويلًا، لتعود الشائعات من جديد حول خيانة باديلا، وهو ما أثر سلبًا على صورتها العامة ودفعها للابتعاد عن الأضواء لفترة.

نفي رسمي للخيانة

عادت باديلا للواجهة مؤخرًا عبر بث مباشر على منصة "تيك توك" برفقة صديقاتها، حيث بدا عليها الانزعاج من تعليقات بعض المتابعين التي تضمنت اسم المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، الحبيبة الحالية ليامال.

وخلال البث، طالبتهم بالتوقف عن هذه الإشارات، قبل أن تعلق بعبارة مثيرة قائلة: "إذا تحدثت... سينهار العالم".

لكنها حرصت في الوقت نفسه على توضيح موقفها من الشائعات، بعد أن طرح عليها المتابعون سؤالًا مباشرًا عن حقيقة خيانتها لامين. وردت باديلا بحسم قائلة: "أنا لست خائنة لأي شخص. لم أخن أبدًا".