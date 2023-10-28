هدف هاري كين الخرافي في مرمى دارمشتات (فيديو)

سجل الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، هدفا خرافيا لفريقه في شباك دارمشتات، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة التاسعة للدوري الألماني لكرة القدم.

واكتسح بايرن ميونخ ضيفه دارمشتات (8-0) في ملعب أليانز أرينا.

وفي الدقيقة 69 لمح هاري كين، حارس مرمى دارمشتات مبتعدا عن مرماه ليقوم بتصويب الكرة من قرب منتصف ملعب بايرن ميونخ، لتسقط الكرة بشكل رائع في شباك منافسه، معلنا عن الهدف الرابع للفريق البافاري.