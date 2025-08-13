الدوري وأبطال أوروبا في ريال مدريد.. إعلامي إسباني يفجر جدلا

فجّر الإعلامي الرياضي الشهير توماس رونسيرو، جدلًا وسعًا بعد إطلاق توقعاته للموسم الجديد للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وللفائزة بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

وينطلق الموسم الجديد للدوري الإسباني يوم الـ15من أغسطس الجاري، على أن ينتهي في الـ24 من مايو 2026.

وكان برشلونة تُوج بطلاً لليغا الموسم الماضي 2024-2025، حيث فاز بالثلاثية المحلية متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد.

وسيستضيف ريال مدريد فريق أوساسونا على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة الأولى بالليغا.

وسيكون كلاسيكو الدور الأول يوم الـ26 من أكتوبر على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد ضمن منافسات الجولة العاشرة للمسابقة.

أما كلاسيكو الدور الثاني، فسيكون على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل برشلونة يوم الـ10من مايو في الجولة الـ35.

ويعد الصحفي المدريدي، رونسيرو، مشهورًا بسوء حظه على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أخطأ في العديد من توقعاته على مدى السنوات الماضية، حتى أن بعض الرسائل التي نشرها على حسابه في منصة "إكس" تتحول ضد توقعاته خلال دقائق قليلة. في الواقع، غالبًا ما يتعامل هو بنفسه بروح الدعابة مع المزحات والتعليقات التي يطلقها الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوقع رونسيرو، أن يتوج ريال مدريد بطلًا للدوري الإسباني بالإضافة لدوري أبطال أوروبا، مع توقعه أن تذهب جائزة الكرة الذهبية لصالح الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، كما أن أتلتيك بلباو توقع فوزه بجائزة كأس الملك، مستبعدًا برشلونة من أي تتويجات بالموسم الجديد.

من المقرر أن الإعلان عن الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2025 في العاصمة الفرنسية باريس يوم الـ22 من سبتمبر من العام الحالي.

وضمت القائمة التي أعلنتها مؤخرًا مجلة "فرانس فوتبول" 30 نجمًا سيتم اختيار أحدهم للفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 2025، ويتصدر ديمبيلي أبرز الأسماء المرشحة لحصد الجائزة بجانب لامين يامال، نجم برشلونة.