نصف مليون أرجنتيني يوقعون عريضة يطالبون فيها جماهير فرنسا بـ"التوقف عن البكاء"

وجاءت تلك العريضة ردا على أخرى مضادة وقع عليها ما يقرب من 250 ألف مشجع فرنسي، طالبوا من خلالها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعادة المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين؛ بداعي عدم صحة الهدف الثاني لميسي والثالث للأرجنتين.

وقال الأرجنتيني فالنتين غوميز الشخص الذي أطلق العريضة: "جمعنا 570 ألفاً و768 توقيعا.. منذ أن فزنا، لم يتوقف الفرنسيون عن البكاء والشكوى ولا يقبلون أن الأرجنتين هي بطلة العالم".

يذكر أن "عريضة" الجماهير الفرنسية المطالبة بإعادة المباراة جاء فيها: "تم بيع المباراة بالكامل، ركلة الجزاء الأولى غير صحيحة، وتم ارتكاب مخالفة على مبابي قبل أن يسجل دي ماريا الهدف الثاني. وقّع وشارك بشكل جماعي حتى تعاد المباراة".