كشفت لاعبة كرة القدم الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش، إحدى أشهر الرياضيات في العالم، عن أنها على علاقة عاطفية باللاعب البرتغالي توماس ريبيرو، نجم فيتوريا غيمارايش، منذ عام.

ماركوفيتش، البالغة 24 عامًا، هي لاعبة منذ فترة طويلة في المنتخب الكرواتي لكرة القدم للسيدات، وتلعب حاليًّا مع نادي غراسهوبرز السويسري، واكتسبت شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يُنظر إليها على أنها إحدى أجمل لاعبات كرة القدم في العالم.

ووفقا لما ذكره موقع "sarajevotimes"، فإن آنا ماريا ماركوفيتش حافظت على سرية حياتها العاطفية لفترة طويلة، ولكن في ديسمبر الماضي، كشفت عن أنها على علاقة باللاعب البرتغالي توماس ريبيرو، والتي بدأت منذ عام.

وكتبت آنا ماريا في صورة مع مدافع فريق غيمارايش، الذي قدم أداءً ممتازًا هذا الموسم في الدوري البرتغالي: "عام واحد معك".

ولعب ريبيرو (24 عامًا) 22 مباراة في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، وسجل هدفًا واحدًا وصنع هدفين، على الرغم من كونه لاعب خط وسط دفاعي، وانضم إلى غيمارايش في الصيف الماضي قادمًا من غراسهوبرز، وارتفعت قيمته إلى مليوني يورو.

والتقى الثنائي عندما كان ريبيرو أيضًا عضوًا في فريق غراسهوبرز.

وكشفت لاعبة كرة القدم الكرواتية: "التقينا خلال فترة لعبه في زيورخ، أدركت عندما أصبت أنني بحاجة إليه بجانبي، إنه يدعمني وكان الشخص الذي بجانبي أكثر من غيره".