واصل النحس مطاردة هاري كين نجم منتخب إنجلترا في مشواره الكروي بعد خسارة بطولة جديدة.

وتلقى هاري كين صدمة جديدة بعدما خسر نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" بالهزيمة رفقة منتخب إنجلترا أمام إسبانيا بنتيجة 2-1 في اللقاء النهائي الذي أقيم على الملعب الأولمبي في برلين.

وظهرت علامات الحسرة على وجه هاري كين أثناء استلام ميداليات المركز الثاني عقب نهاية مباراة إسبانيا كما دخل في حالة حزن شديدة بمجرد إطلاق صافرة نهاية المباراة.

ولم يحقق هاري كين أي بطولة خلال مسيرته مع منتخب إنجلترا، وخسر النهائي الثاني على التوالي للبطولة القارية بعدما تلقى منتخب الأسود الثلاثة الهزيمة في نهائي النسخة الماضية على يد إيطاليا بركلات الترجيح.

نحس هاري كين لا يمكن قياسه بمنتخب إنجلترا البعيد عن الألقاب، ولكنه ظهر بوضوح خلال مسيرته الاحترافية مع توتنهام الإنجليزي ثم بايرن ميونخ الألماني.

ولم يحقق اللاعب المخضرم صاحب الـ 30 عامًا أي ألقاب خلال مشواره الاحترافي، رغم أنه وصل مع توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 قبل الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي.

وتوقع الكثيرون انقضاء هذه العقدة بانتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ الأكثر استحواذًا على لقب الدوري الألماني، ولكن الفريق البافاري خسر اللقب لأول مرة منذ 11 عامًا، كما أنه لم يحقق أي بطولة في واقعة لم تحدث منذ سنوات طويلة.