تقرير: فاران قد يجاور رونالدو في النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي رافائيل فاران مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد يرحل إلى المملكة العربية السعودية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتحديد إلى نادي النصر.
ونشر موقع (Football Transfers) المختص بأخبار الانتقالات تقريرًا قال فيه إن نادي مانشستر يونايتد تلقى عرضًا من نادٍ سعودي لجلب فاران إلى دوري روشن في الصيف المقبل.
ونقل التقرير عن مصادر داخل "يونايتد" بأن فاران يريد الانتقال إلى الشرق الأوسط ليقضي السنوات القليلة الأخيرة من حياته المهنية.
وأضاف الموقع في تقريره: "فاران الذي أعرب، سابقًا، عن رغبته في البقاء في مانشستر يونايتد، قد أعاد النظر الآن في موقفه بعد خلافاته مع مدربه تين هاغ".
وتابع: "خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قدَّم الاتحاد عرضًا للتعاقد مع المدافع الفرنسي، ولكن تم رفضه، والآن فاران قد غيّر رأيه، بعد الموسم السيئ الذي خاضه فريقه حتى الآن".
ويرتبط فاران بعقد في أولد ترافورد حتى عام 2025، لكنه شارك لمدة 570 دقيقة فقط حتى الآن هذا الموسم.
وأشار التقرير إلى أنه من الممكن أن يجاور فاران زميله السابق كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، ومن المحتل أن يُنهي حياته الكروية في الدولة الخليجية.
ولعب فاران مع رونالدو في ريال مدريد وحققا 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، ثم تجاور الثنائي لفترة قصيرة في مانشستر يونايتد، ومن المحتمل أن يجتمعا سويًا في النصر السعودي.
وغاب لاعب ريال مدريد السابق عن خسارة مانشستر يونايتد 3-0 أمام نيوكاسل، مساء الأربعاء، حيث تردد أنه أصيب بمرض.
وكشفت تقارير صحفية أن رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد "غاضب" من مدربه إيريك تين هاغ، ليس من خسارة فريقه الكبيرة ضد نيوكاسل، ولكن بسبب آخر.
ونشرت شبكة (talk SPORT) تقريرًا قالت فيه إن رافائيل فاران شعر بالغضب بعد سماع تصريحات تين هاغ حول تفضيله البدء بهاري ماغواير وجوني إيفانز بدلاً منه في مباراة الديربي "لأسباب تكتيكية".
وأضافت: "قال إريك تين هاغ إن فاران غاب عن المباراة بسبب تكتيكي، وأنه اختار هاري ماغواير بدلاً منه لسبب تكتيكي، وهو ما أغضب المدافع الفرنسي".