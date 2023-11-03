تقرير: فاران قد يجاور رونالدو في النصر السعودي

ونشر موقع (Football Transfers) المختص بأخبار الانتقالات تقريرًا قال فيه إن نادي مانشستر يونايتد تلقى عرضًا من نادٍ سعودي لجلب فاران إلى دوري روشن في الصيف المقبل.

ونقل التقرير عن مصادر داخل "يونايتد" بأن فاران يريد الانتقال إلى الشرق الأوسط ليقضي السنوات القليلة الأخيرة من حياته المهنية.

وأضاف الموقع في تقريره: "فاران الذي أعرب، سابقًا، عن رغبته في البقاء في مانشستر يونايتد، قد أعاد النظر الآن في موقفه بعد خلافاته مع مدربه تين هاغ".

وتابع: "خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قدَّم الاتحاد عرضًا للتعاقد مع المدافع الفرنسي، ولكن تم رفضه، والآن فاران قد غيّر رأيه، بعد الموسم السيئ الذي خاضه فريقه حتى الآن".