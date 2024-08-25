كشف أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، عن موقفه النهائي إثر تلقيه عروضا للرحيل عن "الريدز" والانتقال إلى الدوري السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

كان أليسون هدفًا للدوري السعودي خلال الصيف، بعد ست سنوات قضاها مع ليفربول منذ انضامه للفريق قادمًا من روما.

ويتبقى لأليسون عامان على عقده مع ليفربول.

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا أشار إلى أن الوقت ليس مناسبًا لمغادرة ليفربول، ويريد البقاء حتى نهاية عقده حتى عام 2027، وهو منفتح على مناقشة تمديده.

وقال أليسون في تصريحات نقلتها صحيفة "telegraph": "لدي عقد وأريد أن أكمله وأنهيه هنا أو أبرم عقدًا جديدًا".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية هنا، عائلتي سعيدة. لم أصل إلى النقطة التي كنت أتحدث فيها عن الأجور وأشياء من هذا القبيل بشأن العروض السعودية، كان مجرد اهتمام. ولكن عندما تسمع عن الأرقام التي يحصل عليها اللاعبون الآخرون، تشعر بشيء من الجذب، هذا طبيعي".

وتابع: "في نهاية المطاف، تلعب كرة القدم من أجل الحب، إنه الشيء الذي تحب القيام به، لكنها مهنتنا ونريد استخدام السنوات التي لدينا لتحقيق أقصى استفادة منها، أعتقد أنني منفتح على ذلك شخصيًا ولكن ليس الآن".

وأشار: "الآن ليس الوقت المناسب، أنا أركز حقًا على الأشياء التي لدينا هنا في ليفربول وبينما لا يزال لدي عقد هنا، سأركز هنا".

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وأردف: "عندما جاء الاهتمام من السعودية، لم أستطع إغلاق الباب أمام صفقة كبيرة، لكن قراري كان دائمًا البقاء والتركيز على الأشياء التي يمكننا تحقيقها، إذا كان من مصلحة النادي التفاوض، فستكون محادثة مختلفة، في هذا الوقت، وفي انتقالات الصيف الحالية، أركز على عملي هنا وحياتي في ليفربول".

وشدد: "لقد قررت دائمًا البقاء، لدي عامان وخيار التمديد لعام إضافي، للبقاء هنا في ليفربول، لذلك لن أرحل الآن ولم أفكر في ذلك أبدًا".

وأتم: "إنها بداية جديدة وأنا متحمس للغاية لذلك، لقد بدأنا من جديد بطاقة جديدة ونتطلع إلى ما سيجلبه لنا هذا الموسم".

وانضم الحارس إلى ليفربول قادما من روما في 2018.

وكان أليسون أحد أبرز أفراد المجموعة المتوجة بدوري أبطال أوروبا 2019، ثم الدوري الإنجليزي في 2020 وهو اللقب الغائب لـ 30 عاما عن الريدز، تحت قيادة المدرب السابق يورغن كلوب.