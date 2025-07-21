أوتافيو يصدم النصر السعودي بـ"شرط الرحيل"

وجه البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب وسط النصر السعودي، صدمة إلى إدارة "العالمي" بعدما وضع شرطا مهما من أجل الموافقة على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، قد استبعد أوتافيو من معسكر الفريق في النمسا لأسباب فنية؛ ما زاد من احتمالات رحيله عن الدوري السعودي خلال الميركاتو الحالي.

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وبات النجم البرتغالي محل اهتمام من عدة أندية سعودية، ويُنتظر أن تتضح وجهته خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل وجود تنافس بين عدة أندية للحصول على خدماته.

وتعمل شركة النصر حاليا على البحث عن أفضل عرض ممكن للاعب، يضمن من خلاله تقليل الخسائر ودفع أقل مبلغ ممكن لإتمام خروجه من النادي.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، فإن أوتافيو وضع شرطا لقبول إنهاء عقده مع النصر، وهو دفع المقابل المالي للمدة المتبقية من عقده، الذي ينتهي في صيف 2026، بقيمة 15 مليون يورو.

وأكد سوسا، المدير التنفيذي لوكالة "لايف سوكر"، التي تدير أعمال اللاعب، بأن على النصر أن ينهي عقد مونتيرو، ومن ثمّ يتم النظر في العروض المُقدمة إليه.

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وانتقل أوتافيو إلى صفوف النصر في صيف 2023، قادما من بورتو، مقابل 60 مليون يورو، يتم سدادها على 3 دفاعات، وقد تسلم النادي البرتغالي أول دفعة منها، فيما يتقاضى اللاعب إجمالي رواتب 42 مليون يورو خلال 3 مواسم، بما يعادل 13 مليونا في الموسم الأول، و14 مليونا في الثاني، و15 مليونا في الثالث، مع امتيازات مالية أخرى.

وخاض أوتافيو 84 مباراة رسمية بقميص النصر في جميع المسابقات، تمكن خلالها من إحراز 12 هدفا وصناعة 16 تمريرة حاسمة.