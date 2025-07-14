موعد أول مباراة رسمية لـ"جيسوس" مع النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الاثنين، تعيين المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مديراً فنياً للفريق الأصفر في الموسم الجديد.

وفسخ النصر في وقت سابق عقده مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي بالتراضي قبل عدة أسابيع.

ويخوض جيسوس صاحب الـ 70 عاماً تجربة جديدة في الملاعب السعودية بعد أن تولى قيادة الهلال في ولايتين مختلفتين: الأولى في الفترة بين يوليو 2018 إلى يناير 2019، والثانية بين يوليو 2023 وحتى مايو 2025.

وتوج المدرب البرتغالي مع الهلال بلقب الدوري السعودي موسم 2023 – 2024، كما حقق لقب السوبر السعودي 3 مرات مع الهلال بجانب كأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة.

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موعد أول مباراة رسمية

يخوض النصر معسكراً تدريبياً في النمسا والبرتغال تحضيراً للموسم الجديد بقيادة المدرب البرتغالي.

ويستعد النصر لخوض أول مباراة رسمية تحت قيادة جيسوس ضد الاتحاد يوم 19 أغسطس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الذي يقام في نسخته الحالية في هونغ كونغ.

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وسبق لجيسوس مواجهة الاتحاد 11 مرة من قبل، وحقق 9 انتصارات وتلقى هزيمتين فقط في الموسم الماضي.