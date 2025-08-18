ماكرون يدعو لفرض عقوبات على روسيا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية

تم إيقاف التفاوض.. فابريزيو رومانو يصدم جمهور الأهلي السعودي
فابريزيو رومانو الصحفي الإيطاليالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2025، 11:37 م

وجه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، صدمة لجماهير الأهلي السعودي.

وتتحرك إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع إنزو ميلوت نجم خط وسط شتوتغارت الألماني بجانب محمد عبد الرحمن لاعب الاتفاق وصالح أبو الشامات جناح الخليج وعبد الإله الخيبري ظهير أيسر الرياض.

 وارتبط اسم اللاعب السويسري دينيس زكريا نجم خط وسط موناكو الفرنسي بالانتقال إلى صفوف الأهلي السعودي.

ويرغب حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في تدعيم مركز خط الوسط المدافع بصفقة قوية في الانتقالات الجارية.

 وفي المقابل، أكد فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة إكس أن صفقة انتقال دينيس زكريا للأهلي تواجه عقبة قوية بعد إيقاف التفاوض من جانب نادي موناكو وعدم الموافقة على رحيل اللاعب.

ويبلغ دينيس زكريا 28 عاماً ويرتبط بعقد مع موناكو حتى صيف 2028، وسبق له أن لعب في صفوف تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وبروسيا مونشنغلادباخ الألماني ويونغ بويز وسيرفيت في الدوري السويسري.

 ويملك زكريا صاحب الأصول الكونغولية في رصيده 59 مباراة دولية مع منتخب سويسرا وسجل 3 أهداف.

