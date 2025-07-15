إمام عاشور يطلب أعلى راتب في تاريخ الأهلي المصري

أثار نجم النادي الأهلي، إمام عاشور، ضجة كبيرة بعدما طلب الحصول على أعلى راتب في تاريخ القلعة الحمراء، متجاوزًا حتى صفقة أحمد مصطفى "زيزو"، الذي انضم حديثًا براتب ضخم.

ووفقًا لمصادر داخل النادي، يسعى عاشور ، الذي يُعد أحد أبرز لاعبي الفريق ، إلى مساواة راتبه بزميله زيزو، أو تجاوزه، خاصة بعد تألقه الموسم الماضي وتتويجه بلقب هداف الدوري المصري برصيد 12 هدفًا.

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ويأتي هذا الطلب في وقت ينظر فيه أكثر من نادٍ خليجي إلى اللاعب بعين الاهتمام؛ ما يزيد ضغوط المفاوضات.

يذكر أن عقد عاشور الحالي مع الأهلي يمتد حتى 2028، وكانت إدارة النادي أعلنت سابقًا عن نيتها تعديل عقده ومكافأته على أدائه الاستثنائي. لكن طلبه الجديد يضع الإدارة أمام تحدٍّ مالي، خاصة بعد الصفقات الكبيرة التي أبرمتها مؤخرًا، أبرزها التعاقد مع زيزو.

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أعلى أجر في تاريخ النادي

من جانبه، أكد الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة "الحياة" أن عاشور يصرّ على أن يصبح الأعلى أجرًا في الفريق.

وقال شحاتة: "إمام يريد الحصول أعلى عقد في النادي الأهلي، وأعلى من زيزو نفسه".

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وأضاف: "المبالغ الطائلة التي دفعها الأهلي لصالح زيزو، جعلت اللاعبين يطلبون المساواة به".

واختتم: "النادي أمام اختبار حقيقي في كيفية التعامل مع هذه المطالب في ظل المنافسة الشرسة".