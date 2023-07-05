مانشستر يونايتد يعلن رسميا ضم ماسون ماونت

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا ضم ماسون ماونت، حتى عام 2028، بعد رحيله عن تشيلسي.

ونشر مانشستر يونايتد، فيديو يعلن خلاله اللاعب ارتداء قميص "الشياطين الحمر" رسميًا.

وكان ماونت قد أعلن أمس، في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي رحيله عن النادي اللندني من أجل الانضمام لمانشستر يونايتد.