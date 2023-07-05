مانشستر يونايتد يعلن رسميا ضم ماسون ماونت
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا ضم ماسون ماونت، حتى عام 2028، بعد رحيله عن تشيلسي.
ونشر مانشستر يونايتد، فيديو يعلن خلاله اللاعب ارتداء قميص "الشياطين الحمر" رسميًا.
وكان ماونت قد أعلن أمس، في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي رحيله عن النادي اللندني من أجل الانضمام لمانشستر يونايتد.
وذكر موقع "ذا أتلتيك" أن يونايتد توصل لاتفاق للتعاقد مع ماونت لخمس سنوات مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (69.93 مليون دولار) بجانب خمسة ملايين في صورة مكافآت.
وقال ماونت في الفيديو: "نظرًا للتكهنات في آخر ستة أشهر ربما لن تكون هذه مفاجأة لكم، لكن هذا لا يسهل على الإطلاق إبلاغكم بأنني اتخذت قرار مغادرة تشيلسي".
وتابع: "أعرف أن بعضكم ليس سعيدًا بقراري، لكنه القرار المناسب بالنسبة لي في هذه اللحظة بمسيرتي".
وخاض اللاعب البالغ عمره 24 عامًا مباراته الأولى مع تشيلسي في 2017، وسجل بعدها 33 هدفًا وقدم 37 تمريرة حاسمة في 195 مباراة بجميع المسابقات مع النادي.
وخاض لاعب المنتخب الإنجليزي 24 مباراة بالدوري الممتاز في الموسم الماضي، وسجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين لكنه عانى من إصابة بالحوض.