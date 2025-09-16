ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة

"يتحرّكون مثل الروبوت".. أسطورة إنجلترا يصعق لاعبي مانشستر يونايتد

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتدالمصدر: غيتي إيمجز
شن أسطورتا منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد بول سكولز ونيكي بات هجوما حادا جدا على لاعبي الفريق بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي الأحد الماضي والتي عمقت أزمة الفريق المستمرة منذ العام 2024.

وقدم فريق الشياطين الحمر تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم أسوأ بداية في الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1996، حيث حصدوا 4 نقاط فقط من مبارياتهم الأربع الأولى.

واعتبر اثنان من أساطير مانشستر يونايتد المشهورين، بول سكولز ونيكي بات، أن المدرب روبن أموريم لايتحمل بمفرده أزمة النتائج الكارثية وأن اللاعبين هم أيضا الوجه السيء من الأزمة التي قد تأتي بإقالة مدرب سبورتينغ لشبونة السابق من منصبه بسرعة.

  وقال نيكي بات في تصريحات مسجلة ضمن "بودكاست" "الجيد والسيئ وكرة القدم"  (ذا غود آند ذا باد أند فوتبول): "اللوم لا يقع على المدرب وحده، فقد قال بات إن لاعبي يونايتد الحاليين "أشبه بالروبوتات، هناك "خلل جوهري" في أولد ترافورد أساسه أداء اللاعبين وليس فقط فكر المدرب أموريم".

لاعبا اليونايتد نيكي بوت وبول سكولز

وقال بات: "دعنا من تكتيك أموريم وأسلوب اللعب الحالي: "اللاعبون ليسوا بالمستوى المطلوب، ليسوا سريعين بما يكفي، وليسوا على درجة عالية من العزيمة والروح بما يكفي للفوز".

  وتابع نيكي بات لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق: "لاعبا خط الوسط، برونو فرنانديز ومانويل أوغارتي، لا يملكان القوة الكافية للعب في مركز ثلاثي، فما بالك بمركز ثنائي".

وقال: "إذا أراد (أموريم) تحقيق نتائج جيدة والحفاظ على منصبه على المدى الطويل، فعليه أن يتحلى بالشجاعة ويغير التشكيلة قليلًا - وإلا سيستمر الفريق في خسارة المباريات."

  في غضون ذلك، انتقد بول سكولز أيضًا التعاقدات في الفريق خلال الصيف، والتي قادها مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس.

وأنفق النادي أكثر من 220 مليون جنيه إسترليني على ثلاثة مهاجمين وحارس مرمى، ومع ذلك لا تزال المشاكل القديمة نفسها قائمة.

وقال سكولز: "خلال الصيف، اشتروا لاعبين اثنين رقم 10 ماتيوس كونها وبريان مبيومو - هل كانوا بحاجة إلى لاعبين اثنين في حين أن لديهم ماسون ماونت أيضًا".

