بقيادة رونالدو.. البرتغال تحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق في أمم أوروبا

وبفضل النقاط الست التي حققها حتى الآن من مباراتين، بلغ المنتخب البرتغالي الدور الثاني للمرة الثامنة على التوالي كأكثر منتخب أوروبي ينجح في تجاوز دور المجموعات للمسابقة القارية بانتظام وذلك منذ نسخة 1996 وحتى النسخة الحالية.

ونجح منتخب البرتغال في بلوغ الدور الثاني على الأقل دون انقطاع وذلك في 1996 (ربع النهائي) و2000 (نصف النهائي) و2004 (النهائي) و2008 (ربع النهائي) و2012 (نصف النهائي) و2016 (توج باللقب على حساب البلد المستضيف فرنسا في النهائي) و2020 (ثمن النهائي وهو أسوأ إنجاز له في آخر 8 مشاركات).

ولم يستطع أي منتخب أن يعادل إنجاز المنتخب البرتغالي بالتأهل 8 مرات متتالية للدور الثاني من اليورو على أقل تقدير والتي كان الأسطورة كريستيانو رونالدو حاضرا فيها في 6 مناسبات من أصل 8 تأهلت فيها بلاده لأول أدوار خروج المغلوب.

وتوج البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا مرة واحدة كانت في 2016 بينما كان بلغ النهائي في النسخة التي استضافها في 2004 وتوج بها منتخب اليونان.