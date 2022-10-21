منع جماهير أندرلخت من حضور مباراتين خارج ملعبه في البطولات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن أندرلخت سيخوض المباراتين الأوروبيتين المقبلتين خارج أرضه بدون مشجعين، بعد أن شابت مشكلات الجماهير هزيمته في دوري المؤتمر الأوروبي أمام وست هام يونايتد الأسبوع الماضي.

وأشعل مشجعو الفريق البلجيكي الألعاب النارية وألقوا بمقاعد على جماهير وست هام خلال المباراة التي أقيمت على استاد لندن، وانتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة اليوم الجمعة إنه قرر "تغريم اندرلخت 50 ألف يورو ومنعه من بيع تذاكر لمشجعيه في المباراتين المقبلتين خارج أرضه ضمن منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ لإشعالها (الجماهير) للألعاب النارية، وإلقاء المقذوفات والتسبب في تلفيات إضافة لأعمال الشغب".

ومنع مبيعات التذاكر للمباراة الثانية سيكون مع إيقاف التنفيذ لعامين.

ويحتل أندرلخت المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط من نفس العدد من المباريات وبفارق ثماني نقاط عن وست هام المتصدر.