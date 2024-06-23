رسميًا.. زين الدين بلعيد ينتقل إلى سانت تروند البلجيكي

وشهدت الفترة الماضية محاولات مكثفة من إدارة الأهلي المصري لحسم صفقة زين الدين بلعيد، وإكمال الاتفاق الذي تم مع اللاعب منذ فترة، لكن النادي الجزائري أصدر بيانا رسميا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعلن خلاله انتقال زين الدين بلعيد إلى نادي سانت تروند البلجيكي رسميًا.

وقال اتحاد العاصمة في بيانه: "اجتمع ظهر اليوم رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة عثمان سحبان مع الأمين العام للنادي سيد علي يحياوي، والمدير الرياضي بلال دزيري، والمنسق الرياضي حمزة كودري، وقائد الفريق زين الدين بلعيد، وتمت مناقشة وجهة اللاعب المستقبلية".

وأضاف: "إدارة الفريق اتفقت في الأخير على عدم وضع عقبات في طريق طموح اللاعب، وبشكل يحفظ حقوق النادي، وخلص الاتفاق في الأخير إلى تلبية رغبة قائد الفريق في الالتحاق بنادي سانت تروند البلجيكي، وتم التوقيع على ورقة خروجه".

واختتم: "تشكر إدارة اتحاد العاصمة كل الأندية التي رغبت في ضم قائد النادي، كما تتمنى حظا أوفر لبلعيد وكل النجاح مستقبلا في وجهته الجديدة".