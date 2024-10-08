"أشعر بالإحباط".. ماغواير يؤكد إصابته وغيابه عن مانشستر يونايتد

كشف هاري ماغواير، نجم مانشستر يونايتد، عن إصابته، بعد مواجهة الفريق الأخيرة ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، مساء الأحد الماضي.

واستُبدِل ماغواير ليدخل بدلًا منه ماتياس دي ليخت مع بداية الشوط الثاني.

وقال ماغواير عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "أشعر بالإحباط بسبب الإصابة التي تعرضت لها نهاية الأسبوع".

وأضاف: "سأغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع، ولكنني سأعود أقوى".

وشارك ماغواير هذا الموسم مع مانشستر يونايتد في 9 مباريات بمختلف المسابقات، وسجل هدفًا في الدوري الأوروبي أمام بورتو في التعادل 3-3.

وكشف مانشستر يونايتد أن ماغواير يعاني مشكلة عضلية، بعد ثالث مباراة له أساسيًا في الدوري هذا الموسم.

تأتي هذه الإصابة ضربةً لمدربه إريك تين هاغ ولماغواير، الذي كان يسعى مجددًا لاستعادة مركز أساسي منتظم بعد أن بدأ الموسم خيارًا احتياطيًّا.

كان دي ليخت وليساندرو مارتينيز هما الاختيار المفضل للمدرب الهولندي، مع انتظار الوافد الجديد بقيمة 59 مليون جنيه إسترليني، ليني يورو، الذي يتعافى من إصابة في القدم تعرض لها خلال فترة الإعداد.

واستُبعِد ماغواير مؤخرًا من تشكيلة منتخب إنجلترا لمباريات دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر، على الرغم من مشاركته تحت قيادة المدرب لي كارسيلي في الفوز على أيرلندا في سبتمبر.