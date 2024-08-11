تصدرت الولايات المتحدة جدول الميداليات في أولمبياد باريس برصيد 40 ميدالية ذهبية بعد حسم آخر ميدالية اليوم الأحد، متفوقة على الصين من خلال حصولها على 44 فضية.

وكانت الصين، بعيدًا عن الولايات المتحدة، آخر من تصدر جدول الميداليات عندما فعلت ذلك على أرضها في أولمبياد بكين 2008، وفازت أيضًا بأربعين ميدالية ذهبية في باريس، ولكنها حصلت على 27 فضية فقط.

وضمن فريق كرة السلة للسيدات تفوقت الولايات المتحدة بفوزها على الدولة المضيفة فرنسا في نهاية مذهلة لتحرز الميدالية الذهبية الأخيرة بالألعاب. ونالت الولايات المتحدة أكبر عدد من الميداليات في باريس بمجموع 126 ميدالية مقابل 91 للصين.

ونالت فرنسا 16 ميدالية ذهبية لتحتل المركز الخامس في الترتيب، وكان مجموع ميدالياتها البالغ 64 ميدالية هو الأفضل منذ ما يزيد على قرن.

وفيما يأتي جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية منافسات اليوم الأخير:

الولايات المتحدة الأمريكية (126 ميدالية – 40 ذهبية، 44 فضية، 42 برونزية)

الصين (91 ميدالية – 40 ذهبية، 27 فضية، 24 برونزية)

اليابان (45 ميدالية – 20 ذهبية، 12 فضية، 13 برونزية)

أستراليا (53 ميدالية – 18 ذهبية، 19 فضية، 16 برونزية)

فرنسا (64 ميدالية – 16 ذهبية، 26 فضية، 22 برونزية)