رد حاسم.. هل تعاقد أشرف بن شرقي مع "عدو الأهلي"؟

أثير جدل واسع خلال الساعات الماضية بعد خروج أنباء من داخل النادي الأهلي المصري تكشف عن توقيع المغربي أشرف بن شرقي، نجم الفريق، لعقد مع وكيل اللاعبين آدم وطني، الذي منعت إدارة النادي التعامل معه الفترة الماضية بسبب دوره في رحيل عدة لاعبين مؤثرين.

وكان آدم وطني أطلق تصريحات قوية الأسبوع الماضي، بشأن وجود عروض احتراف لإمام عاشور، نجم الفريق الأحمر، وطالب إدارة النادي الأهلي بتقدير اللاعب واحترامه بشكل أكثر، بجانب وجود قرار سابق من القلعة الحمراء بقطع التعامل معه.

أخبار ذات علاقة تطورات مفاوضات الأهلي المصري مع البرتغالي برونو لاج

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة مرتقبة أمام غريمه التقليدي الزمالك يوم الـ29 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وحسم الإعلامي الرياضي أحمد شوبير الجدل المثار مؤخرًا بشأن أنباء تعاقد بن شرقي مع وكيل اللاعبين آدم وطني.

أخبار ذات علاقة أتمنى أن يرحل الخطيب.. تصريحات صادمة من أسطورة الأهلي المصري (فيديو)

وقال شوبير، خلال حديثه في برنامج "حارس الأهلي" على قناة النادي الرسمية، إن ما تم تداوله مجرد شائعات، مؤكدًا: "من بين الحملات الموجهة ضد النادي الأهلي ما أُشيع عن تعاقد بن شرقي مع آدم وطني، وهذا غير صحيح على الإطلاق".

كما نقل شوبير عن أنس لوبيدا، وكيل أعمال بن شرقي الرسمي، تأكيده أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن اللاعب لم ولن يجلس مع آدم وطني بأي شكل من الأشكال.

ويرفض النادي الأهلي التعامل مع آدم وطني في الوقت الراهن بسبب تصريحاته ضد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي، أثناء صفقة وسام أبو علي الذي انتقل إلى كولومبوس كرو الأمريكي.