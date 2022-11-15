للتفاوض بشأن انتقال وشيك.. رونالدو ووكيله مينديز يلتقيان مع بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير حصري أن كريستيانو رونالدو أجرى محادثات مع بايرن ميونخ، وذلك بعد صعوبة بقائه في مانشستر يونايتد عقب انتقاداته اللاذعة للنادي ومديره الفني إريك تين هاغ، حيث يخطط قائد البرتغال للرحيل في يناير/كانون الثاني المقبل.

في مقابلة مع بيرس مورغان، ادعى رونالدو أنه يشعر بالخيانة لأن مدرب يونايتد إريك تين هاغ وقادة النادي يحاولون إجباره على الخروج من النادي.

لكن "ديلي ميل" تفهم أن رونالدو ووكيله خورخي مينديز التقيا بايرن الأسبوع الماضي بعد أن سافر مسؤولون من عملاق البوندسليغا إلى إنجلترا لإجراء محادثات.

وكان مينديز قد روج لانتقال رونالدو إلى بايرن وعدد من الأندية الأخرى بما في ذلك تشيلسي وسبورتنغ لشبونة ونابولي في الصيف، في محاولة يائسة لإخراج لاعبه من يونايتد، وتحدث أيضًا إلى نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي.