للتفاوض بشأن انتقال وشيك.. رونالدو ووكيله مينديز يلتقيان مع بايرن ميونخ
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير حصري أن كريستيانو رونالدو أجرى محادثات مع بايرن ميونخ، وذلك بعد صعوبة بقائه في مانشستر يونايتد عقب انتقاداته اللاذعة للنادي ومديره الفني إريك تين هاغ، حيث يخطط قائد البرتغال للرحيل في يناير/كانون الثاني المقبل.
في مقابلة مع بيرس مورغان، ادعى رونالدو أنه يشعر بالخيانة لأن مدرب يونايتد إريك تين هاغ وقادة النادي يحاولون إجباره على الخروج من النادي.
لكن "ديلي ميل" تفهم أن رونالدو ووكيله خورخي مينديز التقيا بايرن الأسبوع الماضي بعد أن سافر مسؤولون من عملاق البوندسليغا إلى إنجلترا لإجراء محادثات.
وكان مينديز قد روج لانتقال رونالدو إلى بايرن وعدد من الأندية الأخرى بما في ذلك تشيلسي وسبورتنغ لشبونة ونابولي في الصيف، في محاولة يائسة لإخراج لاعبه من يونايتد، وتحدث أيضًا إلى نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي.
وأكد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن في يوليو/تموز أنهم فكروا في التعاقد مع رونالدو، لكنه قال إنه لا يتوافق مع "فلسفة" النادي.
وكان الألمان مترددين أيضًا في دفع أجر اللاعب البالغ 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بعد التعاقد مع ساديو ماني من ليفربول مقابل 35 مليون جنيه إسترليني ليكون بديلا لروبرت ليفاندوفسكي.
ومع ذلك أعاد بايرن ميونخ إحياء اهتمامه وسط مخاوف بشأن لياقة ماني وعدم اليقين بشأن مستقبل إريك ماكسيم تشوبو موتينغ.
ويسعى رونالدو بشدة للعب في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى بعد أن رأى منافسه ليونيل ميسي يقترب بفارق 11 هدفًا عن رقمه القياسي البالغ 140 هدفا. ومن المثير للاهتمام أن بايرن سيواجه ميسي وباريس سان جيرمان في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في فبراير/شباط المقبل.
وقد يعرض تود بويلي مالك تشيلسي أيضًا على رونالدو الخروج من يونايتد في يناير، حيث يتمتع الملياردير الأمريكي بعلاقة وثيقة مع مينديز وكان مهتمًا برونالدو في الصيف، لكنه قوبل بمقاومة من مدرب تشيلسي آنذاك توماس توخيل.
ومع ذلك من المفهوم أن غراهام بوتر غير متأثر بنفس القدر باحتمالية التوقيع مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات في هذه المرحلة من حياته المهنية.