صارع "اللهو الخفي".. 4 معارك خاضها أحمد شوبير بسبب نجله

خاض الإعلامي أحمد شوبير معارك مشتعلة بسبب نجله مصطفى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر.

وتم تصعيد مصطفى شوبير صاحب الـ 25 عامًا للفريق الأول بالقلعة الحمراء قبل 7 أعوام، وبدأ منافسات الموسم الحالي حارسًا أساسيًا في تشكيل الأهلي، وهو ما أشعل منافسة شرسة مع محمد الشناوي قائد الفريق.

ويعد شوبير الأب أحد الحراس التاريخيين في القلعة الحمراء، ولعب أساسيًا في بطولة كأس العالم 1990 التي أقيمت في إيطاليا.

ويستعرض "إرم نيوز" في السطور القادمة المعارك التي خاضها أحمد شوبير بسبب نجله مؤخرًا.

محمد الشناوي

الصراع الرئيس الذي خاضه شوبير بقوة كان مع محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي بعدما تناول برنامجه بقناة الأهلي بعض أخطاء الأخير في مباراة الملعب التونسي الودية.

واشتكى الشناوي إلى محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي من هجوم المقربين من القلعة الحمراء، وتحديدًا شوبير ضده.

وازدادت الأزمة اشتعالًا مع تعليق شوبير على مشاركة نجله أساسيًا على حساب محمد الشناوي في بداية الموسم الحالي.

عصام الحضري

شوبير دخل في صدام شرس مع عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأسبق والذي دافع مؤخرًا عن الشناوي وانتقد مشاركة مصطفى شوبير أساسيًا في تشكيل الأهلي.

وتطور الأمر لانتقاد شوبير لمقطع فيديو ظهر خلاله عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الرديف وهو ينادي على أحمد حسن مدير المنتخب بلقب "العميد الأصلي".

وطالب شوبير بالتوقف عن هذه الاستفزازات لحسام حسن مدرب منتخب مصر الأول، وهو ما فجر ثورة غضب أحمد حسن والحضري في وجه حارس الأهلي الأسبق.

طارق سليمان

دخل شوبير في حرب تصريحات مع طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق بعد انتقادات الأخير لنجله بعد هدف سكن شباكه في مباراة الأهلي ضد فاركو.

ورد طارق سليمان على تصريحات شوبير، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية أن أي حارس معرض للانتقادات ولا يستطيع أحد منعه من الإدلاء بآرائه.

اللهو الخفي

خرج أحمد شوبير بتصريحات إذاعية مؤكدًا أن هناك شخصًا ما داخل النادي الأهلي، وأطلق عليه لقب "اللهو الخفي"، هو من أدار حملة الإطاحة بالمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

وهاجم شوبير هذا الشخص دون الإفصاح عن اسمه، مؤكدًا أن هذا الشخص روج لأنباء رحيل ريبيرو عن قيادة الأهلي.