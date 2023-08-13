باريس سان جيرمان يفتتح الموسم بتعادل محبط أمام لوريان
استهل باريس سان جيرمان رحلة الدفاع عن اللقب بتعادل محبط على أرضه دون أهداف أمام لوريان في الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، يوم السبت.
وفي غياب ثنائي الهجوم كيليان مبابي ونيمار ولاعب الوسط ماركو فيراتي لأسباب فنية عجز الفريق الباريسي عن إيجاد حلول أمام دفاع لوريان الصلب في بداية مخيبة للمدرب الجديد لويس إنريكي.
وشاهد مبابي، الذي توترت علاقته مع النادي بسبب رغبته في عدم تجديد عقده بعد انتهاء الموسم، المباراة من مدرجات استاد بارك دي برينس بجوار مواطنه المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي المنضم من برشلونة في وقت سابق اليوم.
وأتيح القليل من الفرص لبطل فرنسا خلال اللقاء أقربها لفابيان رويز في الشوط الثاني.