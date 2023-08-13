باريس سان جيرمان يفتتح الموسم بتعادل محبط أمام لوريان

استهل باريس سان جيرمان رحلة الدفاع عن اللقب بتعادل محبط على أرضه دون أهداف أمام لوريان في الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، يوم السبت.

وفي غياب ثنائي الهجوم كيليان مبابي ونيمار ولاعب الوسط ماركو فيراتي لأسباب فنية عجز الفريق الباريسي عن إيجاد حلول أمام دفاع لوريان الصلب في بداية مخيبة للمدرب الجديد لويس إنريكي.