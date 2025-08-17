اكتسحت إنستغرام.. ما حقيقة صورة قُبلة عثمان ديمبلي وزوجته المغربية؟ (شاهد)

انتشرت في الساعات الماضية صورة للاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، وهو يقبّل زوجته المغربية ريما إدبوش.

واكتسحت هذه الصورة موقع إنستغرام بعد أن نالت تفاعلاً واسعاً عبر موقع تبادل الصور الشهير.

وتوّج عثمان ديمبيلي مع فريقه باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء الماضي، بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم عقب التغلب على توتنهام الإنجليزي بركلات الترجيح.

وزعم البعض أن هذه الصورة كانت أثناء احتفالات اللاعبين عقب التتويج على أرضية ملعب نادي أودينيزي الإيطالي.

حقيقة الأمر أن هذه الصورة تم تعديلها عبر الذكاء الاصطناعي، وليست حقيقية كما يتصور البعض.

واعتادت ريما إدبوش زوجة ديمبيلي الاحتفال مع الأخير بالتتويج بالألقاب وحضور مباريات باريس سان جيرمان؛ من أجل دعم اللاعب الفرنسي الموهوب في أرض الملعب.

وكانت الصورة الأصلية للاعب وبجواره زوجته في ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز باللقب لأول مرة في تاريخ باريس سان جيرمان، بعد التغلب على إنتر ميلان الإيطالي.

وأعلن ديمبيلي زواجه بالمغربية ريما إدبوش المؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم 24 ديسمبر 2021.

وأسهمت ريما إدبوش في تغيير عادات ديمبيلي وفرض الاستقرار العائلي؛ ما أسهم في تطور مستوى اللاعب المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية.