أعلن الإسباني رافائيل نادال عدم المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس؛ بسبب مخاوف بشأن لياقته البدنية.

وقال نادال في منشور عبر منصة إكس: "أكتب لكم اليوم لأعلمكم بأنني قررت عدم المنافسة في بطولة أمريكا المفتوحة لهذا العام، وهو مكان لدي فيه ذكريات رائعة".

وأضاف: "سأفتقد تلك الحصص الليلية المثيرة في مدينة نيويورك في (ملعب ارثر آش)، لكنني لا أعتقد أنني سأتمكن من تقديم 100 في المئة من جهدي هذه المرة".

وشارك اللاعب الذي حصد 22 لقبا البطولات الأربع الكبرى في أولمبياد باريس حيث خسر أمام البطل النهائي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثاني من مسابقة الفردي.

ووصل نادال إلى دور الثمانية بمنافسات الزوجي مع كارلوس الكاراز.